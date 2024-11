DS ARZIGNANO, Lakti ragazzo speciale: dà l'esempio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Mattia Serafini, direttore sportivo dell’Arzignano Valchiampo, è intervenuto ai microfoni di TmwRadio per parlare del momento felice della formazione veneta, reduce da cinque risultati utili consecutivi, e anche del rendimento del capitano della squadra, Erald Lakti, albanese cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi sento dire che Lakti è un ragazzo speciale, perché oltre a ciò che vedete in campo è un professionista maniacale. In più è uno dei nostri capitani, non tanto perché sbraiti, ma più che altro perché dà sempre l’esempio. È arrivato qui dopo aver conquistato da protagonista la B con il Lecco, tant’è che lo scorso è stato uno dei migliori nel raggiungimento della salvezza.

È un calciatore che ci godiamo e che coccoliamo finché starà qui ad Arzignano. Finora è contento di stare qui, anche perché sta facendo un bel percorso; se si dovesse interrompere il nostro rapporto speriamo almeno che sia per fargli fare un buon salto. Il tutto chiaramente dopo aver raggiunto l’obbiettivo insieme. Gli auguro il meglio, così come a tutti i ragazzi che sono qui”.