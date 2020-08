DS AARHUS, Vorremmo Diks, ma prima lui e ACF...

Il direttore sportivo dell'Aarhus Peter Christiansen ha parlato ai microfoni del portale tipsbladet.dk, soffermandosi anche sulla situazione che riguarda il terzino destro di proprietà viola Kevin Diks. Queste le sue parole: "Stiamo ancora parlando con Kevin per farlo restare qui, ma in ballo c'è anche la sua situazione con il proprio club d'appartenenza, il che significa che dovranno prima trovare una soluzione tra di loro. Il dialogo è in corso e penso che lo sarà ancora per un po' di tempo. Non possiamo decidere da soli, né lui può farlo. Dobbiamo mettere d'accordo più componenti".