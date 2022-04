DRAGO, Viola era organizzata. E su Bernardeschi...

L'allenatore Massimo Drago ha parlato durante Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, soffermandosi sul successo per 2-0 della Juventus ai danni della Fiorentina ieri in Coppa Italia. Ecco le sue parole in merito: "La Juventus ha affrontato una bella Fiorentina, ben organizzata, ed aver raggiunto la finale è già un bel traguardo. Durante l'anno non hanno abituato a prestazioni esaltanti, ma intanto un obiettivo c'è".

Cosa è successo a Bernardeschi?

"Un aspetto basilare è la posizione sul campo e quella in cui può esprimere meglio le sue qualità e l'esterno d'attacco. Quello è il suo ruolo principale, lì potrebbe dare il meglio di se stesso anche in zona gol. Ciò che mi rammarica è, che con le sue qualità, abbia segnato poco".