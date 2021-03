DOTTO, Cesare, un solo errore: dar rilievo alla feccia

Il noto editorialista de Il Corriere dello Sport-Stadio Giancarlo Dotto è tornato a parlare dell’addio di Cesare Prandelli alla panchina della Fiorentina. Ecco le sue riflessioni in merito: ”L’unica cosa che si può rimproverare a Prandelli è di aver dato eccessiva importanza alle nullità assolute che per vivere hanno bisogno di certi bersagli. Diventa molto volgare prendersela contro le persone per partito preso: ci sono persone che vivono solo grazie ai social. La scelta di dimettersi è rispettabile: è una decisione di sensibilità rispetto al resto del mondo. Le cose cambiano molto velocemente e magari noi non siamo in grado di stare al passo coi tempi”.