DOTT. BALDERESCHI, Ripartire sì, ma solo se isolati

Il dottor Giorgio Baldereschi, cardiochirurgo ma anche medico sportivo, ha parlato della possibilità di ripresa del calcio: "Sui tamponi ci vuole buon senso, come in tutto. Vanno fatti a coloro che non sono stati ligi al lockdown, perché più evitiamo di farlo trasmettere, arginandolo, meno ovviamente esso si propaga. Chi ha seguito le regole, invece, non ha il virus e quindi non ha bisogno del tampone. Quanto alle squadre, chiunque lavori al centro sportivo deve fare il tampone, altrimenti non può ripartire. Se poi viene fatto fare un ritiro specifico senza che le componenti del club entrino in contatto con esterni, non c'è problema. Inoltre, se le squadre stanno in ritiro isolato, basta un tampone solo. Lo ripeto: è necessario che i club rimangano isolati, a quel punto non c'è rischio di contagio durante le partite, le quali senza il minimo dubbio devono svolgersi a porte chiuse".