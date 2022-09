DOSSENA, Viola deve risolvere problemi. Su Jovic...

Giuseppe Dossena, ex giocatore fra le altre di Torino e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare la Serie A 2022/23. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Era partita molto meglio anno scorso, deve risolvere alcuni problemi, ma qualità ne ha. Deve ritrovare continuità, le coppe sono un lusso che pochi si possono permettersi, ma è un traguardo prestigioso e in Europa bisogna fare bene".

Su Jovic: "Aspettiamo. Hanno fatto fatica Boniek, Platini... A maggior ragione aspettiamo che questi ragazzi comincino ad adeguarsi alla Serie A, ai ritmi e a ciò che significhi giocare in Italia, che in questo senso è il campionato più difficile perché la pressione che c'è qui trova pochi paragoni nel mondo".

Su Amrabat: "Lo vedo lì dall'anno scorso. In quel ruolo ci vogliono altri aspetti, capacità di spostamento, velocità di esecuzione... Però se lui, come penso, ha voglia di migliorare e di imparare credo che si possa anche calare in questa parte".

Su Mandragora: "Ha girato molto l'Italia. Lui è un giocatore d'interesse nazionale, deve entrare in un'altra dimensione. Bisogna che questi ragazzi si rendano conto che per arrivare ad alti livelli bisogna fare tante cose, non basta giocare qualche partita importante. Le qualità ci sono, deve metterle in campo con continuità, come sempre succede".