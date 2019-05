DONADONI, Vorrei tornare ad allenare. In Italia ora...

Roberto Donadoni, tecnico che negli scorsi anni è stato spesso associato alla panchina della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport affrontando anche il tema legato al suo futuro: "Vorrei tornare ad allenare quanto prima, qualche discorso in piedi c'è, la voglia altrettanto. Dopo un anno di riposo, anche se ho girato il mondo, mi manca il lavoro quotidiano. Vediamo... In Italia c'era stato qualcosa qualche mese fa, ora no".