DON MAX, Montella è carico. L'assenza di Ribery pesa

Il cappellano della Fiorentina, Don Massimiliano Gabbricci, è intervenuto per parlare della cena di Natale di ieri. Questo ciò che ha detto: "Commisso ha cercato di rallegrare il clima in tutti i modi, ma l'umore del gruppo non era dei migliori. Ribery? La sua perdita ha influito perché tutti mi hanno confessato la sua importanza in campo e nello spogliatoio. Dopo l'annata passata i fantasmi è normale che ci siano. Montella? Conosce la situazione, ma è carico e determinato. Ci ho parlato e sente il sostegno della società anche se sa che domenica sarà decisiva per lui".