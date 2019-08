DON MAX, Badelj? Ha valori tecnici ed umani

Don Massimiliano Gabricci, cappellano della Fiorentina, ha parlato del ritorno di Badelj: "La Fiorentina ritrova un ragazzo straordinario, dai valori veri, utile per far crescere questo gruppo sotto l'aspetto morale oltre che tecnico, umano e dell'esperienza. Ci siamo sentiti qualche minuto fa, siamo pronti a riabbracciarlo. Lui voleva fortemente tornare a Firenze ed anche io. Siamo stati vicini in un momento tristissimo, la morte di Davide, ed ha i suoi stessi valori. La lettera per Astori? Io l'ho ascoltata per la prima volta in Chiesa quel giorno, mi sembrava giusto scoprirla con gli altri. Sia lui che l'omelia del cardinal Betori mi sono rimaste impresse. Milan ci aiuterà a riprendere quei valori ereditati da Astori. Non so se si è pentito di essere andato via, di sicuro gli mancava Firenze. Se ritorna in un ambiente significa c'era stato bene e siamo tutti contenti.