DOMINGUEZ, Lo vuole De Zerbi in alternativa a Frattesi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Concluso l'ottimo campionato suo e del Bologna, è tempo di riflessioni intorno al futuro di Nicolas Dominguez, tra i migliori nella stagione rossoblu e corteggiato dal mercato. Come riporta TMW, il suo contratto scade nel 2024 e da tempo ci sono occhi addosso: la Fiorentina porta avanti il lavoro dietro le quinte da mesi, alla Lazio lo voleva Sarri ancor prima di Tare... Le piste italiane rimangono buone, ma c'è dell'altro anche all'estero: c'è il Siviglia di nuovo trionfante in Europa League e negli ultimi tempi si è aggiunto il Brighton. Significa Inghilterra, ma soprattutto Italia visto che in panchina siede De Zerbi.

Il suo primo obiettivo, da gennaio, si chiama Davide Frattesi ma in casa Seagulls stanno comprendendo che la preferenza del giocatore va a una permanenza in A (ci sono Juventus e Napoli da tempo, oltre alla Roma) e che il Sassuolo sia aperto a formule che permettano di spalmare i costi e (pur non volendo scendere troppo sulla cifra finale per il cartellino) che possono agevolare le trattative entro i confini. La concorrenza e i fattori a sfavore su Dominguez invece sono meno, ecco perché si sta facendo largo tra le idee alternative per il Brighton. Il Bologna, dal canto suo, non molla e continua nei dialoghi con l'entourage del calciatore, le cui richieste però al momento non trovano concordanza con le idee di tetto salariale del nuovo corso di Sartori. La speranza di un rinnovo ponte fino al 2026 si fa oggi più flebile.