DOLCETTI, Chiesa? Far bene quest'anno fondamentale

Aldo Dolcetti, ex giocatore del Pisa e ora collaboratore di Allegri ha parlato così di Federico Chiesa. Ecco cosa ha detto: "Siamo di fronte ad un giovane che è stato sotto le attenzioni di varie squadre importanti. Ma per la sua crescita continuare a far bene quest'anno è fondamentale. Gli riconosco qualità significative per affermarsi: se mantiene la sua umiltà e la sua personalità e migliora nel giocare per sè e per la squadra può essere un anno decisivo per lui, per la Fiorentina e la Nazionale".