Social Dodo, il messaggio per Harder dopo la finale persa: "Orgoglioso di te. Stiamo insieme"

Ieri sera al Viola Park la Fiorentina primavera è stata sconfitta nella finale scudetto per 3-0 dall'Inter non riuscendo quindi a portare a casa un trofeo che a Firenze manca ormai dal 1983. Il centrocampista della formazione di Galloppa Jonas Harder ha commentato sui social la sconfitta con rammarico per l'impresa sfiorata e Dodo ha ripostato sui suoi profili Instagram il post del classe 2055 commentando: "Fratellino mio, queste cose succedono, sei in una fase di crescita professionale, le sconfitte servono per maturare, sono orgoglioso di te, devi sempre scnedere in campo per divertirti, il clacio è gioia, e hai un futuro meraviglioso, stiamo insieme".

Di seguito la storia Instagram di Dodo: