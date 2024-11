DODO, Con Adli ci troviamo bene. Continuiamo così

FirenzeViola.it

Il terzino della Fiorentina Dodo ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Io sono da due anni qua. Sappiamo cosa significa per i nostri tifosi fare così bene in campionato. Gli ultimi due anni sono stati difficili. Dopo una sosta è sempre difficile tornare a giocare, oggi era dura. Però ci siamo allenati bene questa settimana. Noi dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo".

Il tuo rapporto con Adli? "Io vedevo lui quando giocava al Milan. Quando è arrivato gli ho detto subito che avrebbe dovuto mandarmi sulla fascia in profondità come faceva al Milan. Abbiamo fatto subito amicizia, siamo un bel gruppo, molto giovane. Si può imparare tanto da uno come lui".