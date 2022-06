DIFESA, Viola e Lazio pensano a Vasquez del Genoa

La retrocessione in Serie B ha obbligato il Genoa a ricostruirsi, e a iniziare a sciogliere vari nodi legati ai contratti in essere. Come riporta La Repubblica - Genova, primi tra questi ci sono quelli del difensore messicano Johan Vasquez e del suo compagno di reparto Andrea Cambiaso, il cui contratto scade tra un anno; tal proposito, come si legge sul quotidiano, "senza un rinnovo il potere contrattuale del Genoa calerebbe parecchio soprattutto perché il suo procuratore, Giovanni Bia, ha già sottolineato l’interesse di più club nei confronti dell’esterno. Tra questi oltre al solito Napoli ci sarebbero anche l’Inter e alcuni club europei". Diverso il discorso legato a Vasquez: le parti sono teoricamente legate fino al 2026, ma il giocatore ha già fatto sapere di voler continuare a giocare in Serie A: su di lui è forte l'interesse di Lazio e Fiorentina.