DI MICHELE, Montella e DiFra, c'è tempo. Ribery...

David Di Michele, allenatore ed ex attaccante, ospite di TMW Radio ha commentato la situazione di Fiorentina e Sampdoria, cominciando dalla squadra viola: "Nessuno si aspettava di vederla lì, con i giocatori che ha in rosa. Fa strano, come per la Sampdoria. Sicuramente c'è ancora del tempo, sia per Montella che per Di Francesco. Ribery? Quando ho letto che poteva arrivare ho pensato che sarebbe stato difficile. Non credevo avesse voglia, dopo tutta la sua carriera, di mettersi alla prova in un campionato difficile come quello italiano. Dà anche consigli a tutti ed è un uomo squadra, stiamo scoprendo un lato del suo carattere che non conoscevamo".