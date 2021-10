DI GENNARO, Vlahovic doveva evitare certe parole

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv (ieri sera in Rai per Italia-Spagna) e opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, commentando anche la vicenda relativa allo strappo tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole in merito: "A vent'anni Vlahovic dovrebbe pensare a giocare al pallone... Io e il mio amico Luciano Bruni portavamo i palloni agli allenamenti, non lo dico per essere patetico ma per spiegare che è un altro calcio. Poi però si bacia la maglia, si parla di Firenze... Bisognerebbe evitarle certe cose perché ci si rimane male. Dovesse tornare a Firenze poi penso neanche lo fischierebbero, indifferenza. Almeno la penso così. Un giocatore, se vuole, rimane. Qual è il problema? Non ha mica pistola o coltello puntati, se dici che Firenze ti ha adottato ora devi rimangiarti tutto. Il giudizio diventa negativo. Non vorrei essere nei panni di Italiano. Ho letto di tenerlo in tribuna ma l'unico che rimane da attaccante è Kokorin".