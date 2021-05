DI GENNARO, Salvezza? Che rischio se vince Inzaghi

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto per parlare anche della lotta salvezza in Serie A. Ecco il suo punto di vista a proposito di Benevento-Cagliari, sfida in programma domenica e che anche la Fiorentina seguirà con occhi interessati: "Il Cagliari se non vinceva contro il Parma aveva finito, da quel 4-3 è scattato qualcosa di diverso. Diventa decisiva come Juve-Milan per la Champions: se il Benevento dovesse perdere diventerebbe davvero difficile recuperare a quel punto. L'aspetto nervoso sarà fondamentale, di base il Cagliari è superiore ma dovrà farlo vedere. Se vincesse invece il Benevento riaprirebbe tutto nella sfida salvezza, coinvolgendo altre squadre".