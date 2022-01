DI GENNARO, Cabral interessante: gli servirà tempo

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro ha così parlato in diretta a TMW Radio, durante Stadio Aperto, iniziando dal passaggio di Vlahovic alla Juventus: "Ormai era nell'aria, per il campionato che sta facendo la Fiorentina potevano sperare in un posto in Europa. Dopo il rifiuto di una importante proposta da parte della Fiorentina si era capito avesse chiuso con Firenze".

La novità epocale è il trasferimento di un giocatore così forte a gennaio.

"Si dice che è un mercato di riparazione, e la Juve ha riparato bene! Però anche la Fiorentina ora raccoglie soldi importanti per questi tempi. La Juventus si assicura il miglior attaccante italiano e, assieme a Haaland, il 2000 più forte".

La Fiorentina che prospettive ha adesso?

"A Italiano serviva molto l'arrivo di un esterno di qualità, ha bisogno di continui ricambi. Anche Cabral è interessante, ha segnato molto anche se potrebbe esserci qualche piccolo problema entrando in un nuovo contesto a gennaio".