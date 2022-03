DI CHIARA, È mancato Bonaventura. Viola una rogna

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex Viola Alberto Di Chiara per commentare il match pareggiato per 1-1 dalla Fiorentina in casa dell’Inter: "Stasera è mancato Bonaventura che è il giocatore che può fare la differenza. Castrovilli è essenziale per un attacco che andando via Vlahovic ha qualcosa in meno. La Fiorentina potrebbe arrivare bene in Europa. Incontrare la Fiorentina è sempre una rogna, non va mai per difendersi e aggredisce, soprattutto adesso che c'è la moda di ripartire dal basso. Ogni volta che si riparte non si possono fare passaggi in area piccola, è una perdita di tempo. Un moda di adesso, ma non è un calcio innovativo. È come il coccodrillo, inguardabile, una cosa che non capisco a cosa serva. La Fiorentina gioca bene, Italiano ha portato dei ritocchi particolari ha fatto un buon lavoro. Come l’Inter, la Fiorentina ha una partita in meno. Ci sono buone possibilità per qualificarsi in Europa, deve giocare partita per partita. Molti davano per scontata la vittoria dell’Inter, invece di scontato non c’è nulla".