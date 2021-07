DI CARLO, Italiano era il mio Jorginho. A Firenze...

Domenico Di Carlo, attuale tecnico del Vicenza ed ex allenatore di Vincenzo Italiano, ha parlato del nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Penso che la Fiorentina non sia riuscita a trovare la continuità ed è per questo che non ha svolto un grande campionato. Italiano era un ragazzo che da giocatore portava qualità: aveva tempi giusti ma anche tanta personalità. Era il Jorginho della situazione al Verona. A La Spezia ha fatto due anni straordinari, ha fatto sognare una tifoseria molto appassionata. Penso che però a Firenze rVincenzo avrà bisogno di essere supportato ed aiutato, specie davanti alla difficoltà. La vicenda Gattuso? Difficile rispondere da fuori: da allenatore posso dire che dispiace perché Rino ha fatto veramente un bel percorso. Gori? Come tanti giovani del ’99 che vanno in B ha fatto una buona stagione alternando buone gare e sfide sottotono”.