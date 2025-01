DI CANIO, Nico? Buon giocatore ma mancato nelle finali

FirenzeViola.it

L'opinionista ed ex calciatore Paolo Di Canio, presente negli studi di Sky Sport, si è soffermato a parlare della Juventus e dell'ex viola Nico Gonzalez. Queste le sue parole: "A me non convinceva il discorso degli acquisti pronti per vincere il titolo.

Oltre a tutte le problematiche continuò a pensare che uno che arriva dalla Fiorentina (Nico Gonzalez, ndr) che è sempre mancato nelle finali può essere un buon giocatore ma può farlo per 38 partite? Koopmeiners ha fatto della annate importanti ma con un calcio diverso. Non vedo luce nel breve termine. Questa squadra sicuramente migliorerà, ma non so quanto".