DG ATALANTA, Vorrei vivere sempre momenti così

Umberto Marino, dg dell'Atalanta, ha parlato a Mediaset prima della partita contro la Fiorentina: "Vorrei vivere tutti gli anni questi momenti... Siamo in lotta per un posto in Europa, siamo in Europa League e abbiamo un quarto di finale importante in Coppa: siamo vivi in tutti i campi".

Chi al posto di Zapata?

"Per ora lasciamo i nomi ai giornali, per noi la rose è comunque completa. Purtroppo nel calcio succedono queste cose, quindi dobbiamo pensare alla nostra situazione, poi il mister è bravo a inventare soluzioni differenti. Siamo sereni sul fatto che potremo vedere una squadra competitiva. Se dico che non prendiamo nessuno tolgo il lavoro a tanti giornalisti".