DEULOFEU, Rivela: "Potrei non tornare più in campo..."

Sembra essere un calvario infinito quello del giocatore dell'Udinese Gerard Deulofeu sceso in campo per l'ultima volta nella sfida contro la Sampdoria datata 22 gennaio 2023, più di un anno fa. Lo spagnolo - ex obiettivo della Fiorentina - ha raccontato il suo calvario e da dove sono nati i suoi problemi al ginocchio in un’intervista concessa al canale Twitch Jijantes: "Iniziò tutto nel 2020 in uno scontro di gioco con van Dijk. Sono arrivato a Udine con un ginocchio traumatizzato. Sono riuscito a recuperare, ma, avendo per la terza volta un infortunio al ginocchio, ci sono state complicazioni. Non posso parlare troppo, perché abbiamo un patto con il club, ma posso dirvi che è un vero calvario, non potete immaginare cosa sto passando. Da mesi so che potrebbe succedere che non giocherò più e devo accettarlo.

Ci sto provando, comunque", queste le sue parole.