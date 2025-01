DERBY, Il Torino frena la Juve ma 3 granata saltano Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino frena la Juventus, inchiodandola sull'1-1. La Juventus parte a spron battuto e si illude con il gol di Yldiz all'8'. Il gol sembra indirizzare infatti la gara a favore dei bianconeri ma i granata non solo pareggiano nel recupero con Vlasic ma rientrano con un altro piglio, rendendo la gara più aperta che mai. Al 56' un intervento di Savona al limite dell'area che va sul pallone ma falcia anche l'avversario che Fabbri ritiene regolare accende gli animi dei due tecnici che scatenano un parapiglia a bordo campo. L'arbitro estrae il rosso per entrambi che si accomodano in tribuna. La gara scorre piacevole e aperta fino alla fine con Milinkovic-Savic autore di un paio di parate provvidenziali negli ultimi minuti, così come la Juve nel recupero ha rischiato la beffa.

La classifica In classifica la Juventus con il dodicesimo pari guadagna solo un punto e va momentaneamente a + 1 sulla Fiorentina (33 a 32) mentre il Torino resta a metà classifica, 11esimo posto a 22 punti.

Provvedimenti disciplinari e assenti per la gara del Franchi Nelle fila del Torino nella prossima gara contro la Fiorentina al Franchi mancheranno sia il tecnico Vanoli che Lynetti che, diffidato, è stato ammonito. Stessa sorte (diffidato e ammonito) per Walukiewicz subentrato nel finale. Poi ci sarà da valutare la condizione di Ilic, che ha dato forfait per un fastidio muscolare proprio questa mattina. La Juventus sconterà la squalifica di Motta nel recupero infrasettimanale con l'Atalanta per la Supercoppa. Tra martedì e mercoledì infatti si recupereranno le gare della 19esima giornata saltate per la competizione a 4 a Riad.