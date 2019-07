DEMME, Contatti continui con i viola: c'è fiducia

La Fiorentina è in pressing per Diego Demme, centrocampista del Lipsia con origini italiane. Come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, Demme ha aperto completamente al trasferimento, contatti continui e fiducia per poter arrivare alla definizione. Intanto nel pomeriggio ci sarà un nuovo incontro con il Sassuolo per chiudere Pol Lirola ma i viola non vorrebbero spendere più di 12 milioni più bonus. C’è fiducia, ma resta sempre viva l’opzione Lala.