DEL PIERO, Vlahovic? Perfetto anche davanti ai microfoni

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto sui canali ufficiali di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato così il match disputato da Dusan Vlahovic con la sua Juventus contro il Lipsia ieri sera, in cui l'ex viola ha siglato una doppietta in Champions League: "È stato perfetto, anche nelle parole post partita. Dimostra di voler continuare a imparare e migliorare. Con questo atteggiamento, il futuro per lui non può che essere roseo."