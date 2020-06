DE ZERBI, Allenerei Tonali. Se parlo di grande salto...

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo secondo alcuni tra le idee future della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio a partire dai gioielli in forza alla sua squadra, Locatelli e Boga in primis: "Sono pronti sia loro due che anche Berardi ma pure Traorè, Djuricic... Il mercato purtroppo incide sempre, le voci ormai circolano sempre. Venendo da tre mesi senza calcio, viene fuori la passione. Se uno ama questo sport, può essere solo in parte deconcentrato da certe voci".

Lei è pronto per il grande salto?

"Se rispondo, manco di rispetto al Sassuolo. Non ci si può mai definire pronti. C'è il trucco del risultato e delle variabili che ci sono: alleno da otto anni, qualcosa ho fatto, non mi sento ancora completo ma lo spero anche a 50-55 anni".

Quali giovane gli piacerebbe allenare?

"Mi piace molto Tonali e lo vedo un giocatore completo. Ha tecnica, cambio di passo, forza fisica, un po' di tutto".