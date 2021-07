DE ZERBI, Abbiamo idea di gioco. Pronti per la CL

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Shakhtar Donetsk contro l'Obolon, Roberto De Zerbi, nuovo tecnico degli ucraini, ha parlato così: "Questa era l'ultima prova e ciò significa che era un test molto importante in vista del campionato. È stato fantastico il modo in cui la squadra ha risposto a ciò che avevo richiesto. Abbiamo già raggiunto una buona organizzazione di gioco e soprattutto abbiamo già un'idea precisa. La sfida di Champions contro il Genk? Siamo pronti anche se non siamo al 100%, come tutte le squadre d'Europa del resto. Se vogliamo entrare nei gironi, dobbiamo essere pronti a battere squadre forti come il Genk. Sarà difficile ma lo Shakhtar è forte e sarà ancora più difficile per i nostri avversari".