DE VECCHI, Cutrone rende ma ha bisogno di giocare

Interpellato sull'operato di Patrick Cutrone in viola, Walter De Vecchi, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato così: “Cutrone? Il vero giocatore ancora non si è visto. Penso che la Fiorentina abbia acquisito una serie di giovani importanti. Quindi Kouamè e Vlahovic. Tutti giocatori attorno a cui bisogna creare un progetto. Per Patrick parlano i numeri, segna, ma se lo si butta dentro alla fine delle gare si fa fatica a fargli esprimere le proprie qualità. Bisogna dargli tempo e costruirgli intorno un progetto. In questo Pioli sta facendo un lavoro straordinario al Milan. Patrick al Milan? Dovevamo cercare di ammansirlo quando non segnava, ma da un lato era un pregio, perché aveva una continua voglia di far bene. L’area di rigore è sempre stato il suo forte. Cutrone ha le caratteristiche per dare una mano in area e non solo. Inzaghi? Pippo i ha sorpreso, è partito bene e con una nuova idea di gioco. La proposta di calcio è attuale, completa e moderna. Ha fatto quello che doveva fare. Rosa della Fiorentina? Non so se può dare di più, in termini di punti è tutto relativo. In termini di gioco, anche qui non saprei. L’obiettivo della Fiorentina è stare nella pagina sinistra della classifica e penso che sia raggiungibile. Nazionale? Ne è passata di acqua sotto i ponti dal 2017. Mancini ha operato al meglio e ha messo insieme nel progetto giocatori e gioco”.