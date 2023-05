DE SIERVO, Viola, occasione per coronare annata top

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a La Politica nel Pallone su RAI Gr Paramento: "Calcio is back? È così, è un lavoro importante svolto da tutto il settore, tutti insieme per una volta. L'obiettivo era riportare il calcio italiano sulla vetta del mondo, è un lavoro partito almeno quattro anni fa con una riorganizzazione strutturale della Lega Calcio che ha cambiato pelle e si è ripresa il suo futuro. La partita non è più soltanto la semplice ripresa del calcio, ma l'innalzamento progressivo degli standard delle telecamere che usiamo danno enfasi a tutte le fasi di gioco. Lo spezzatino ha aiutato a sviluppare l'audience nell'arco del weekend intero, raccogliendo pubblici crescenti. Ricordiamo che i presidenti hanno perso 2,5 miliardi negli anni di Covid, ma l'Italia ha dimostrato di sapere sempre fare calcio".

Come vede le tre finali?

"C'è grande entusiasmo attorno alla figura di Mourinho, credo che anche la Fiorentina abbia un'occasione eccellente di coronare un anno fantastico. E che dire dell'Inter, che è stata capace di concentrare le sue forze sulle coppe più che sul campionato? Inzaghi e la sua squadra hanno dimostrato di potersi giocare una finale, che forse li vede sfavoriti in partenza, ma questo libera testa e gambe per poter fare la partita dell'anno a Istanbul".