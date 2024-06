DE SIERVO, La nuova UCL satura il calendario. Siamo preoccupati

FirenzeViola.it

L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, presente al Festival della Serie A a Parma, ha parlato, come riportato da SportFace.it, della situazione legata al calendario intasato la prossima stagione per via delle tante partite in più che la nuova formula della Champions League porterà. Questo un estratto delle sue parole: "Il nuovo formato della Champions League satura il calendario, rendendo difficile il lavoro della Lega di Serie A che da diversi anni mantiene stabile il numero delle partite da disputare, a tutela dei club e dei giocatori. Aspettiamo di vedere i risultati, ma una competizione che si allarga e aumenta il numero delle partite satura il calendario, complicando il lavoro della Lega. Siamo molto attenti perché in questo contesto la Serie A ha mantenuto i suoi impegni e il numero di partite, al contrario di FIFA e UEFA che hanno raddoppiato e in alcuni casi triplicato il numero delle partite, dei club così come delle Nazionali.

Questa situazione preoccupa noi e i calciatori, per questo siamo in un momento fondamentale di analisi".