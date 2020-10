DE SANTIS, Quarta lo vedo centrale a tre. Su De Paul...

Nel day-after la vittoria contro l’Udinese ha parlato il procuratore Lorenzo De Santis, che si è espresso sull’esordio di Martinez Quarta e su un vecchio pallino dei viola, Rodrigo de Paul, anche ieri tra i migliori nei friulani.

"Martinez Quarta l'ho visto bene. Il fatto che sia entrato per necessità e non per scelta tecnica è già una risposta. Non è ancora in ottime condizioni, non dimentichiamoci che in Argentina sono stati fermi a lungo. Secondo me ha fatto il possibile: una partita semplice e pulita. Lui al River ha sempre giocato a quattro, in una difesa a tre può fare anche il centrale, penso sia quello che può impostare meglio di tutti i centrali della Fiorentina. E’ un ragazzo di personalità e testa giusta".

"Su De Paul c'è poco da dire: è un giocatore che andrebbe portato in braccio a Firenze. Nella pochezza di idee dell’Udinese lui è quello che accende la luce. Sulla sua permanenza ad Udine penso abbia inciso il suo procuratore ed anche il fatto che i Pozzo hanno rifiutato offerte importanti in estate. Giocatore fantastico e grande professionista, pur essendo praticamente titolare in Argentina gioca in una realtà di club diversa ma è sempre tra i migliori dei suoi".