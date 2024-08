DE ROSSI, Per Bove c'era spazio insufficiente

FirenzeViola.it

Intervenuto nella conferenza stampa prima del match contro la Juventus, Daniele De Rossi ha avuto modo di commentare il mercato giallorosso, soprattutto dal punto di vista delle cessioni. Tra queste spicca senza dubbio il nome di Edoardo Bove, passato nella giornata di ieri alla Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

“Mi dispiace che Bove sia andato via. Non l’ho fermato, ma sono stato chiaro con lui, con Cristante, Pellegrini e con Leo: avevo intenzione di mettere in campo centrocampisti più dinamici e con grande gamba, e lui avrebbe avuto ancora meno spazio. Anche l'anno scorso lo spazio per lui non era sufficiente; ha giocato meno di quanto ha giocato con Mourinho. Ha avuto bisogno di dirmi che voleva giocare e io non potevo garantirgli quello spazio. È un giocatore forte, un ragazzo positivo, educato e legato all'ambiente.”

E poi: “Dispiace sempre, però poi devo fare delle scelte. Non posso pensare se un giocatore mi sta simpatico o alla paura che poi questo possa diventare molto forte come Frattesi e Calafiori; devo prendermi le responsabilità. Spero quasi di aver sbagliato, Bove merita di diventare un nazionale come lo sono Frattesi e Calafiori. Nulla è definitivo; spero di rimanere con il nostro abbraccio e spero però che ci sia sempre affetto tra di noi. Vale per lui e per tutti. So che la gente è dispiaciuta. Se fossi voluto restare un idolo intoccabile a Roma, non sarei tornato, non mi sarei messo in discussione o avrei fatto scelte populiste. Io devo guardare il campo. Rispetto Edoardo e rispetto la sua volontà di spiccare il volo.”