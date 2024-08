DE ROON, Rispetto e coraggio: possiamo battere il Real

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani Atalanta e Real Madrid si contenderanno la Supercoppa europea, una sfida che ai più appare impari vista la forza della squadra di Ancelotti. Ma il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon, ci crede: "Sarà una sfida bellissima. Certo che non abbiamo fatto buoni risultati in amichevole, ci sono tante voci di mercato, ma non dobbiamo avere alibi. Dovremo fare le nostre cose, abbiamo la nostra filosofia e il nostro modo di giocare. Ci vuole rispetto, tanto coraggio in campo, ma credo che possiamo battere il Real Madrid".