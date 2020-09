DE PAUL, Leeds non arriverà a offrire 35-40 milioni

Rodrigo De Paul è pronto a scendere in campo con la maglia dell'Udinese ma è ancora in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro. L'Udinese continua a chiedere 35-40 milioni per il suo cartellino e il Leeds, che sembrava essere vicino al suo acquisto, non sembra avere le potenzialità economiche per prenderlo. Manca una settimana alla fine del calciomercato e tutto può ancora succedere, ma per il momento l'argentino sembra essere destinato a restare in bianconero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.