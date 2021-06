DE MAGISTRIS, Viola diversi dal Napoli. Gattuso...

L'ex campione di pallanuoto, Gianni De Magistris, è intervenuto per parlare delle vicende di casa viola. Queste le sue dichiarazioni: "Non credo che Gattuso possa ripetere alla Fiorentina quello che ha fatto al Napoli in pochi mesi, anzi per me è impensabile perché le due rose sono diverse. Anche dal mercato non si può attendersi 12 giocatori di prima fascia e, visto che al momento non ci sono esterni, sarà difficile. Gattuso dovrà essere bravo a fare compromessi tecnico-tattici con gli uomini che ha e valorizzarli... Spero possa trovare soluzioni alternative di gioco".