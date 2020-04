DE MAGISTRIS, Il rischio di infortuni sarà altissimo

INDISCREZIONI DI FV ESTATE RIVOLUZIONATA: NORD EUROPA ADDIO? MOENA BLINDATA O FIRENZE Comunque vada, sarà un'estate rivoluzionata per le squadre di calcio, soprattutto se si dovesse ripartire con il campionato a giugno già iniziato e terminare a fine luglio. La Fiorentina, come altre squadre, dovrà rivedere tutto il ritiro... Comunque vada, sarà un'estate rivoluzionata per le squadre di calcio, soprattutto se si dovesse ripartire con il campionato a giugno già iniziato e terminare a fine luglio. La Fiorentina, come altre squadre, dovrà rivedere tutto il ritiro... NOTIZIE DI FV CORONAVIRUS, NON SOLO CALCIO: LE ULTIME DAL MONDO Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio. DUBBIO SUL NUMERO DI MORTI IN UK - Circa 41.000 morti. Sarebbe questo il drammatico bilancio per i sudditi di... Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio. DUBBIO SUL NUMERO DI MORTI IN UK - Circa 41.000 morti. Sarebbe questo il drammatico bilancio per i sudditi di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Aprile 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi