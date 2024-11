DE LA FUENTE, In Coppa Italia l'obiettivo è tornare in finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani allo Stadio Città di Arezzo (ore 14:390) la Fiorentina Femminile debutta in gara secca contro l'Arezzo in Coppa Italia, gara valida per gli Ottavi di finale della competizione. La vincente del derby incontrerà ai Quarti di Finale una tra Freedom e Milan, in gare di andata e ritorno. A tal proposito, queste le parole di Mister Sebastian De La Fuente ai microfoni del club: "L'assalto alla Coppa Italia inizia ad Arezzo e dobbiamo essere all’altezza di questa sfida. Siamo chiamate a fare una grande partita perché l’obiettivo è lo stesso dell’anno scorso.

Raggiungere la Finale è il nostro primo punto fermo e vogliamo andare a giocarci il trofeo su quel palcoscenico. Dobbiamo riprovarci, così come stiamo provando a portare avanti tutte e tre le competizioni. Inizia tutto da Arezzo, per noi è un passo importante".