DE GEA, Clausola per il rinnovo a favore della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TMW ribadisce come la Fiorentina detenga un'opzione per rinnovare il contratto di David De Gea. La clausola per il portiere spagnolo è unilaterale, quindi il club potrà decidere tranquillamente il suo destino. Lo stipendio ovviamente crescerà fino a lambire i due milioni di euro, senza sforarli. Un buon modo - si legge - per assicurarsi per un altro anno uno dei migliori della sua generazione, pronto alla (nuova) scalata al calcio europeo.