DE CANIO, Ritorno Iachini ok ma deve far riflettere

L'allenatore Luigi De Canio ha parlato durante "Stadio Aperto" su TMW radio anche di lotta salvezza e Fiorentina. Ecco le sue parole circa le squadre blasonate invischiate nella corsa: "Erroneamente all'inizio si è pensato che la salvezza forse un risultato alla portata. Per esperienza e valore dei calciatori probabilmente è così, e vale pure per il Torino, ma a volte ci si scorda quanto sia difficile il campionato italiano. Ci vuole sempre il giusto approccio, e in questo elenco aggiungerei la Fiorentina, squadra che non sta vivendo il campionato che ci si attendeva".

Che pensa del ritorno di Iachini alla Fiorentina?

"Giocherà contro Ballardini, che nessuno definisce un maestro perché non si guarda nel profondo e si usano luoghi comuni. Comunque, mi dispiace davvero molto per le dimissioni di Prandelli e per il suo periodo di difficoltà, gli sono vicino umanamente e professionalmente. Il ritorno di Iachini adesso è la cosa più logica per la Fiorentina, semmai questo dovrà indurre tutti a riflessioni più profonde".