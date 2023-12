DAZN, Nuova offerta ai clienti: due mesi al prezzo di uno

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova offerta promozionale di Dazn. In vista dell’avvicinamento alle festività, la principale emittente del campionato di Serie A ha deciso lanciare cinque settimane di offerte valide per tutti i tifosi e appassionati intenzionati a provare il servizio in streaming, con la piattaforma che di recente ha rinnovato fino al 2029 gli accordi per i diritti tv della Serie A, insieme a Sky.

Due mesi al prezzo di uno. La nuova offerta, valida solo per i nuovi abbonati, prevede uno sconto superiore al 50 per cento per l’abbonamento al piano DAZN Standard. Chi deciderà di abbonarsi pagherà per i primi due mesi di sottoscrizione 19,90 euro al mese, invece dei 40,99 euro al mese (attuale prezzo di listino per chi vuole abbonarsi mantenendo la possibilità di disdire l’abbonamento mese per mese). La promozione è in scadenza nella giornata di oggi, domenica 10 dicembre, e consente in buona sostanza di abbonarsi per due mesi al prezzo di uno.

Dopo i primi due mesi al prezzo scontato di 19,90 euro al mese, il piano DAZN Standard si rinnova al prezzo in vigore in quel momento, attualmente 40,99 euro al mese. Il passaggio a qualunque altro piano durante i primi due mesi, comporta la perdita della promozione.

Con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup.

L’offerta comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Senza dimenticarsi dei canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele, contenuti originali DAZN e molto altro.