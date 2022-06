DAZN, Aumento prezzi in vista della prossima stagione

Come vociferato già durante la stagione calcistica 2021/2022, DAZN sembra intenzionato a cambiare le proprie tariffe in vista del prossimo anno, in relazione anche alla doppia utenza. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, infatti, i prezzi dell'abbonamento all'emittente subiranno un forte rialzo. Il prezzo mensile salirà infatti a 29,99 Euro a partire da settembre 2022, per chi sottoscriverà un abbonamento utilizzando un unico dispositivo, rispetto agli attuali 19,99, mentre per chi vorrà seguire le prossime partite di Serie A con due dispositivi contemporaneamente, si dovrà pagare una cifra di 39,99 Euro al mese.