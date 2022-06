DAMIANI, Viola può lottare per EL. I procuratori...

Il procuratore Oscar Damiani è intervenuto per fare il punto sulla gestione di Rocco Commisso della Fiorentina: "Per me è positiva, ma può fare sempre meglio. Italiano è bravissimo e preparato, i viola possono lottare anno prossimo per l'Europa League. Credo che invece, per la vicenda legata ai procuratori, si debba capire con chi si ha a che fare perché ci sono tante persone perbene che cercano di aiutare i suoi assistiti e poi le commissioni esistono anche nell'acquisto di una casa. Troppo facile dire che sono la rovina del calcio, è un modo semplice per nascondere gli errori".