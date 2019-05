L'Italia Under 17 batte 1-0 il Portogallo e vola in semifinale. degli Europei di categoria (dove affronterà la Francia)ma la vittoria, ottenuta grazie al gol di Tongya al Tolka Park di Dublino, fa staccare il pass per i Mondiali. Grande soddisfazione per gli azzurrini del ct Nunziata, compreso il difensore viola Dalle Mura che ha giocato titolare per 90 minuti.