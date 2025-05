Dalla Spagna: Xabi Alonso subito a Madrid, guiderà il Real al mondiale per club

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Xabi Alonso sarà l'allenatore del Real Madrid già nel Mondiale per club. Il club e l'allenatore che prenderà il posto di Carlo Ancelotti hanno concordato che il nuovo progetto avrà inizio immediatamente, nel torneo che inizierà quest'estate negli Stati Uniti e che è di vitale importanza per Florentino Pérez e il suo consiglio di amministrazione.

I quasi 150 milioni di euro in palio nella competizione per club fanno gola al Real, che punta alla vittoria e per questo ha scelto di cominciare subito con il tecnico spagnolo a cui è stato affidato il futuro della squadra con un contratto triennale. Dunque, scrive la stampa iberica, non ci saranno esperimenti con un traghettatore come Solari. La decisione di affidare ad Alonso la guida della squadra per la Coppa del Mondo negli Stati Uniti sarebbe stata presa la scorsa settimana, nel corso di una conversazione in cui il club non ha dato praticamente altra scelta all'allenatore. La nuova stagione per le merengues comincia proprio con questo torneo e "non aveva senso ingaggiare un tecnico e lasciarlo a casa a pianificare la stagione affidando a Solari la responsabilità della squadra per un evento così importante" scrive Marca. Per questo dal primo giugno Alonso, che lascerà il Bayer Leverkusen, comincerà ad allenare il Real. (ANSA).