DALLA SPAGNA, Viola interessati ad A. Lopez del Porto

Spunta di nuovo il nome di Adrian Lopez per la Fiorentina. Infatti secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS il giocatore del Porto è in scadenza e il suo contratto è firmato fino al prossimo 30 giugno, quando il giocatore si liberebbe a parametro zero. Il Betis Sevilla è uno dei primi club che si è interessato al giocatore e ha messo il suo nome nella propria lista. Ma l’ex Deportivo, Atletico Madrid e Villareal ha attirato anche l’interesse dei viola. In questa stagione l’attaccante spagnolo ha disputato 24 partite e segnato sei reti.