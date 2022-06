DALLA SPAGNA, Suarez in A? È dura: può finire...

Nei giorni scorsi il nome di Luis Suarez era stato accostato anche a Fiorentina e Atalanta. Secondo il Mundo Deportivo, però, difficilmente il futuro del Pistolero sarà in Italia: le piste più calde per lui oggi parlano di una permanenza in Spagna, di un ritorno in Inghilterra o di un trasferimento in Argentina. In Liga il suo profilo piace al Siviglia, mentre in Premier ci sono stati dei sondaggi da parte dell'Aston Villa di Steven Gerrard. Quindi la possibilità River Plate: il club argentino si è mosso a più riprese con le telefonate di Enzo Francescoli e di Marcelo Gallardo.