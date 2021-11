DALLA SPAGNA, Su Jovic ci sono ancora i viola

Con tutta probabilità Luka Jovic lascerà il Real Madrid a gennaio con la formula del prestito. L'attaccante serbo partirà dalla casa blanca con la formula del prestito per trovare più spazio altrove, in vista anche del possibile mondiale con Vlahovic e compagni. Per il classe '97 solo 95 minuti giocati per ora con un Ancelotti che lo vede come seconda alternativa a Benzema, alle spalle di Mariano. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo sul giocatore ci sarebbero almeno tre club: Fiorentina, Arsenal e Liverpool hanno sondato il terreno col Real per capire tempistiche e prezzo dell'operazione. Alla finestra anche l'Inter, ma tra le squadre citate i viola potrebbero essere quelli che garantirebbero più minuti in campo a Jovic, senza contare la folta colonia di connazionali che il serbo troverebbe a Firenze.