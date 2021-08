DALLA FRANCIA, Lirola: no alla Dea e vive in hotel

La Provence ricostruisce la situazione legata a Pol Lirola. Il giocatore non è stato convocato dalla Fiorentina per la partita contro il Cosenza, ufficialmente per problemi fisici, ufficiosamente perché il suo comportamento non è piaciuto alla società gigliata. Il giornale sempre vicino alle questioni del Marsiglia riporta come il laterale spagnolo abbia già rifiutato l'Atalanta e voglia solo l'OM. Avrebbe già lasciato il suo appartamento a Firenze vivendo queste settimane in albergo in attesa di tornare in Francia, dove ha ancora una casa di proprietà. La volontà del giocatore alla fine sarà decisiva per far trovare un accordo alle due società?