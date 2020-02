DALL'UK, I DV interessati allo Sheffield Wednesday

La famiglia Della Valle, dopo la cessione in estate della Fiorentina, potrebbe già tornare a lavorare nel mondo del calcio. Stavolta, però, lontano dall'Italia. Voci provenienti dall’Inghilterra (in particolare il portale Sheffieldwednesday.news) raccontano che i Della Valle, ad appena otto mesi di distanza dall'addio alla Serie A, sarebbero interessati a diventare i proprietari dello Sheffield Wednesday, club che milita nella seconda divisione inglese. L’attuale presidente, il thailandese Dejphon Chansiri però, per il momento, non sembra convinto a cedere la squadra. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità. La particolarità riguarda il fatto che i tifosi della Fiorentina sono da tempo gemellati con quelli dello Sheffield Wednesday, in virtù di un'amicizia nata ai tempi della militanza del club viola in Serie C2.